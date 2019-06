Felix van Deventer (23) kann die Kritik nicht verstehen! Anfang des Jahres hatte der GZSZ-Star im Dschungelcamp ausgeplaudert, dass er und seine Liebste zum ersten Mal Eltern werden. Viele Schwangerschaftseinblicke gab es seitdem nicht von dem Paar. Doch nun nahm Scherzkeks Felix seine Fans bei einer Spaß-Aktion mit: Er erschreckte seine Freundin Antje Zinnow gleich zweimal und teilte Clips davon im Netz. Für viele seiner Anhänger total verantwortungslos: Sie sind der Meinung, dass es schädlich für das Baby sei, die Mutter zu erschrecken. Jetzt sprach der 23-Jährige ein Machtwort!

Gleich mehrere Nachrichten teilte der Schauspieler in seiner Instagram-Story, in denen er ermahnt wird, seine Partnerin nicht noch einmal zu erschrecken. Felix verstand die ganze Aufregung nicht und meinte: "Macht nicht auf Korinthenkacker. Habt Spaß am Leben. Erlaubt euch Spaß und lacht drüber. Das Leben ist viel zu kurz." Außerdem veröffentlichte er einen Beitrag, in dem es heißt: "So, wie es bei der Mutter den Puls etwas höher werden lässt, ist es auch beim Baby." Dies seien aber normale körperliche Reaktionen und somit total ungefährlich. Das Statement versah er mit mehreren dicken Ausrufezeichen.

Möglicherweise versucht Felix, sich mit seinen Streichen einfach die Zeit bis zur Geburt seines Kindes zu vertreiben. Mittlerweile ist Antje hochschwanger – schon in vier Wochen soll ihr Spross das Licht der Welt erblicken. Der Hashtag #wirwartenaufdich hatte bereits unter einem professionellen Schwangerschaftsfoto deutlich gemacht, dass die beiden ihr Baby endlich kennenlernen wollen.

