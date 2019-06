Die Liebe der Instagram-User zu ihren Influencern hat eindeutig Grenzen – das bekommt dieses Pärchen gerade deutlich zu spüren: Catalin Onc und seine Frau Elena Engelhardt begeistern auf ihrem gemeinsamen Kanal aktuell knapp 42.000 Abonnenten mit Model-Fotos und Reiseerlebnissen. Ihr nächstes Ziel sollte Afrika werden, doch zur Planung des Trips kommt nun ein massiver Shitstorm: Das Paar rief seine Follower auf, Geld für die Reise zu spenden – seitdem prasseln Kritik und Hate auf die beiden ein!

Auf der Spendenplattform GoFundMe teilten Cat und Elena ihre Pläne: Ab 20. Juli wollten die beiden von Deutschland aus auf einem Tandem in Richtung Afrika starten. Wie die genaue Reiseroute aussehen soll, führt das Paar nicht weiter aus. Dass es jedoch die finanzielle Unterstützung fremder Leute braucht, ist anscheinend klar: "Die Spenden, die wir sammeln, werden dem Fahrrad und der Ausrüstung zugutekommen, Essen, Unterkünfte (wenn nötig), Internet und Sim-Karten in allen Ländern, um euch auf dem Laufenden zu halten, Versicherungen, Notfälle", begründeten die Insta-Sternchen ihr Spendenziel von 10.000 Euro – von denen bislang gerade einmal knapp über 300 Euro zusammengekommen sind.

Sowohl auf dem Account des Paares als auch unter der Kampagne häufen sich entrüstete Kommentare. Besonders die Tatsache, dass Cat noch bei seiner Mutter lebt und diese ihren Sohn und seine Frau finanziell unterstützt, macht die Kritiker wütend. "Sie sollte euch das Geld streichen und sich selbst was gönnen. Ihr solltet euch in Grund und Boden schämen, sie so schamlos auszunutzen. Wenn es auch nur ein wenig Anstand und Ehre in eurem Leben gibt, sucht euch 'nen Job", schrieb eine Userin. Ob die Reaktionen dem tätowierten Reisefreund zu viel geworden sind? Am Montag startete Cat eine 30-Tage-Challenge, in der er auf Social Media komplett verzichten will. Das Crowdfunding läuft dagegen nach wie vor.

Instagram / another_beautiful_day_official Catalin Onc im Urlaub

Anzeige

Instagram / another_beautiful_day_official Catalin Onc, Instagram-Sternchen

Anzeige

Instagram / another_beautiful_day_official Catalin Onc in Italien

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de