Hier planschen zwei echte YouTube-Größen im selben Pool! Sarah Harrison (28) und Bibi Claßen (26) machen gerade mit ihren kleinen Familien Urlaub in Kroatien – doch wer hätte gedacht, dass sich die zwei Power-Muttis dort über den Weg laufen? Neue Social-Media-Schnappschüsse der beiden Influencerinnen beweisen: Sarah und Bibi haben sich doch tatsächlich während ihrer sonnigen Auszeit am Adriatischen Meer getroffen!

Sowohl Sarah als auch Bibi teilten auf Instagram spritzige Aufnahmen der beiden aus dem Pool der kroatischen Villa, in der die 26-Jährige mit ihrem Julian (26) und Baby Lio gerade urlaubt. Offensichtlich besuchte die einstige Bachelor-Kandidatin mit ihrem Mann Dominic (27) und Töchterchen Mia Rose (1) die YouTube-Queen in ihrem Feriendomizil. Die beiden Mamas lachen auf den Aufnahmen herzlich und albern rum – da scheinen sich zwei so richtig gut zu verstehen!

Auch die Fans der beiden Social-Media-Stars waren von dieser Kombination richtig überrascht – sie rechneten überhaupt nicht damit, dass Sarah und Bibi miteinander Zeit verbringen! "Krass, ich hätte niemals gedacht, euch zwei zusammen zu sehen", schrieb eine begeisterte Followerin. Wusstet ihr, dass Sarah und Bibi sich so gut kennen? Stimmt ab!

