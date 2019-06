Chaotisch aber süß! Im Herbst 2018 wurde Teen Mom-Star Javi Marroquin zum zweiten Mal Vater. Söhnchen Lincoln stammte noch aus der Beziehung mit Ex-Freundin Kailyn Lowry (27) – sein kleiner Bruder Eli ist das erste gemeinsame Kind mit seiner neuen Liebe Lauren Comeau. Jetzt gibt es erneut Grund zur Freude: Das Paar krönt sein Glück mit einer Hochzeit – die beiden haben sich verlobt!

"Es war überhaupt nicht so geplant", gibt Javi im Gespräch mit The Hollywood Gossip zu. Eigentlich habe er ein Boot mit der Frage aller Fragen durch ein Familienfoto schippern lassen wollen, aber das wäre schwierig geworden, scherzt der Reality-TV-Star. Der richtige Antrag sei dann aber etwas chaotisch abgelaufen. Ein traumhaftes Plätzchen an einem See in Maine sei der perfekte Ort gewesen, sodass Javi spontan den Antrag machte: Umringt von beiden Kids sei er vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen. "Es war wirklich schön", erinnert er sich an den Moment der Verlobung zurück.

Bevor er seiner Lauren den Verlobungsring präsentiert hatte, holte sich der 26-Jährige noch die Zustimmung seines ältesten Sohnes ein: "Ich hab Lincoln zu mir geholt und ihn gefragt, ob es ihm gefallen würde, wenn Lauren eines Tages seine Stiefmutter wäre. Lustigerweise meinte er dann 'nur ein bisschen.' Wir lachten und dann hab ich ihr den Antrag gemacht."

Instagram / javim9 Lauren Comeau, Javi Marroquin und ihr Sohn Eli Joseph 2018

Instagram / lauren3elizabeth Javi Marroquin mit Lauren Comeau und seinem Sohn Lincoln (Mitte)

Instagram / lauren3elizabeth "Teen Mom"-Stars Javi Marroquin und Lauren Comeau

