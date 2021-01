Traurige News von "Teen Mom 2"-Star Lauren Comeau. Der Reality-TV-Star verlobte sich im Sommer 2019 mit seinem Kollegen Javi Marroquin. Die beiden hatten 2018 bereits ein gemeinsames Kind bekommen – Söhnchen Eli erblickte das Licht der Welt. Danach wollten die beiden Eltern ihr Glück mit einer Hochzeit krönen. Doch jetzt ist alles aus: Lauren verkündete die Trennung auf Social Media.

In einem Instagram-Livestream erklärte die 29-Jährige unter Tränen, dass sie und Javi sich nach drei Jahren Beziehung getrennt haben. Zuvor kursierten bereits Gerüchte um ein mögliches Liebes-Aus, nachdem Javis Ex öffentlich behauptet hatte, dass er mit ihr Sex wollte – obwohl er mit Lauren verlobt war. Auf Instagram sagte die 29-Jährige: "Ich musste es mit euch allen in dieser Nacht erfahren." Daraufhin entfolgte Lauren ihrem damaligen Partner bereits und jetzt ist es offiziell: Die Beziehung ist tatsächlich vorbei.

Dabei hätte alles so schön sein können. Gegenüber The Hollywood Gossip verriet Javi damals, dass er sich vor dem Antrag sogar noch die Zustimmung seines ältesten Sohnes abholte. "Ich hab Lincoln zu mir geholt und ihn gefragt, ob es ihm gefallen würde, wenn Lauren eines Tages seine Stiefmutter wäre", erzählte er im Interview.

