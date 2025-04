"Teen Mom"-Star Javi Marroquin und Lauren haben geheiratet

Javi Marroquin und Lauren Comeau haben am 24. April den Bund fürs Leben geschlossen – und das auf ganz intime Weise an Floridas Vero Beach. Bei dem besonderen Moment waren lediglich Laurens Vater, ihre gemeinsamen Kinder Eli und Maizee sowie Javis Sohn Lincoln aus seiner ersten Ehe mit Kailyn Lowry (33) anwesend. Wie beide nun auf Instagram verraten, wurde die Zeremonie bewusst klein gehalten. "Nur mein Vater, unsere Kinder und der Pastor waren dabei", meint Lauren in ihrer Story. Für große Momente mit der ganzen Familie und Freunden ist aber bereits ein Empfang im Sommer geplant.

Romantische Aufnahmen von dem Tag, die das Paar jetzt voller Stolz veröffentlicht, zeigen die Frischvermählten im klassischen Hochzeitslook am Strand und die Söhne in schicker Garderobe. Die Braut trägt ein traditionelles weißes Kleid mit Schleier, während Javi im schwarzen Smoking begeistert. Die beiden teilen erste Einblicke ihres besonderen Tages sowie emotionale Schwarz-Weiß-Fotos auf besagter Plattform, was ihre Fans sichtlich freut. So schwärmt ein User: "Herzlichen Glückwunsch! Du bist die schönste Braut."

Javi und Lauren kennen sich schon seit 2017. Sie durchlebten seitdem immer wieder Höhen und Tiefen, sogar eine kurze Trennung im Jahr 2022, bevor sie wieder zueinanderfanden. Ihre Verlobung, die bereits 2023 auf einer Familienreise auf die Bahamas stattfand, wurde zuerst von Lauren auf Instagram verraten – bereits damals standen ihre Kinder im Mittelpunkt der romantischen Inszenierung.

Anzeige Anzeige

Instagram / lauren3elizabeth Lauren Comeau und Javi Marroquin mit ihrem Sohn

Anzeige Anzeige

Instagram / lauren3elizabeth Javi Marroquin und Lauren Comeau, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige