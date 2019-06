Der Countdown läuft! Seit Mittwoch ist bekannt, dass die neue Staffel von Die Bachelorette mit Gerda Lewis (26) schon am 17. Juli im Fernsehen startet. 20 liebeshungrige Single-Männer wird die Blondine unter der griechischen Sonne kennenlernen. Die Fans hoffen schon jetzt auf romantische Dates und heiße Flirts – allerdings liegt das ganz in der Hand der Kandidaten, denn: Die TV-Junggesellin hat nun klargestellt, dass sie nicht den ersten Schritt machen wird.

Im Interview mit RTL plauderte die ehemalige Germany's next Topmodel-Teilnehmerin über ihre Ansprüche an die – bisher noch unbekannten – Rosenanwärter und eines ist für sie besonders wichtig: Gerda möchte erobert werden. "Wenn mir ein Mann gefällt, dann zeige ich ihm das mit Blickkontakt. Ich erwarte aber, dass der Mann mich anspricht", betonte die Influencerin. Obwohl sie laut eigener Aussage auf Gentlemen steht, will sie einen Kuss beim ersten Date nicht ausschließen: "Er sollte aber zur Situation passen und von beiden Seiten gewollt sein."

Abgesehen vom Charakter ist natürlich auch das äußere Erscheinungsbild bei Gerdas Partnersuche entscheidend. Aber wie muss ihr Mr. Right wohl aussehen? "Also, Muskeln ist bei ihr, glaube ich, schon sehr wichtig und die Sportleidenschaft und dass man sich gut pflegt", vermutete ihre GNTM-Kollegin Julianna (21) im Promiflash-Interview.

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis, Bachelorette 2019

TVNOW/Arya Shirazi Gerda Lewis als Bachelorette 2019

Instagram / julianna Julianna, Model und Sängerin

