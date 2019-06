Hat Jennifer Lopez (49) mit ihrem neuesten Netz-Foto etwa ihr Hochzeitsdatum bekannt gegeben? Anfang März verkündeten die Sängerin und ihr Schatz Alex Rodriguez (43), dass sie sich verlobt hätten. Die Turteltauben scheinen schon fleißig in den Hochzeitsvorbereitungen stecken, denn es kommen immer mehr Details zu ihrem großen Tag ans Licht. Zum Beispiel soll sich das Paar eine kleine familiäre Feier wünschen. Möglicherweise ist nun auch das Datum veröffentlicht worden – und zwar von der zukünftigen Braut höchstpersönlich!

Die "I'm Real"-Interpretin postete ein Foto auf Instagram, auf dem sie und ihr Verlobter sich einen dicken Schmatzer auf den Mund geben. Dazu schrieb sie geheimnisvoll "11:11" und fügte zwei Emojis hinzu: betende Hände und ein Engel-Smiley. Viele Fans sind sich sicher: Bei den mysteriösen Zahlen handele es sich um den Hochzeitstermin der beiden.

Oder war Jenny einfach ein wenig unkreativ in der Bildunterschrift? Immerhin befindet sich an der Wand hinter den knutschenden Love Birds eine Digitaluhr, die genau diese Uhrzeit anzeigt. Aber was glaubt ihr, werden sich J.Lo und A-Rod am 11. November das Jawort geben? Stimmt unten ab!

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Juni 2019

Getty Images Jennifer Lopez in New York, März 2019

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Met Gala 2019

