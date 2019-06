Wer machte wann mit wem Schluss? Im Liebesleben von Ex-Bachelor-Babe Denise Kappès (28) ging es vor Kurzem ziemlich turbulent zu: Nach sieben Monaten Beziehung kriselte es im Mai zwischen der Influencerin und ihrem damaligen Freund Tim – mitten im Streit zog Henning Merten in das Haus der ehemaligen Turteltauben ein. Inzwischen sind Denise und Tim kein Paar mehr, dafür ist die 28-Jährige nun mit Henning zusammen! Da stellt sich die nahelegende Frage: War der Ex von Anne Wünsche (27) der Trennungsgrund?

Eine Antwort darauf wünschte sich auch ein Follower von Tim. Der Vater einer Tochter bezog daraufhin in seiner Instagram-Story Stellung zu den Spekulationen. Via Social Media stellte er klar: "Nein, ich habe mich getrennt! Es gab zu viele Dinge, die mir nicht gepasst haben!" Auch Denise machte im Promiflash-Interview deutlich, dass ihr jetziger Freund nichts mit dem Liebes-Aus zu tun habe: "Es war definitiv nicht der Grund, wir hatten schon länger eine Krise und wir haben auch versucht zu kämpfen." Aber sie und Tim hätten sich nur noch gestritten und sie sei unglücklich gewesen.

Seit sie jedoch mit Henning liiert ist, ist diese trübe Zeit vorbei. Aber wie sind sie überhaupt ein Paar geworden? "Man ist halt morgens zusammen aufgestanden, man hat zusammen gefrühstückt, man hat so gewisse Sachen hier erledigt, wir waren zusammen einkaufen", erklärte Denise im Interview. Sie hätten all das gemacht, was Paare im Alltag tun und dabei habe es gefunkt.

Promiflash Henning Merten und Denise Kappès im Juni 2019

