Es ist also wahr! Seit Denise Kappès (28) und Henning Merten vor kurzer Zeit zusammengezogen sind, kamen immer wieder heiße Liebes-Gerüchte auf. Doch die beiden stritten strikt alles ab – sie seien nur Mitbewohner. Jetzt lässt das Ex-Der Bachelor-Babe allerdings die von vielen längst vermutete Liebesbombe platzen. In einem emotionalen Statement gibt die junge Mutter bekannt: Sie und Henning sind ein Paar!

Auf Instagram veröffentlichte Denise nun ein verkuscheltes Pärchen-Pic mit ihrem Mitbewohner und schrieb dazu: "Wir haben keine Lust mehr, uns zu verstecken. Wir sind viel zu glücklich, um es nicht leben zu dürfen." Die beiden sind also wirklich in Love und wollen endlich zueinander stehen. In dem Text macht das TV-Gesicht klar, dass sie einfach Zeit brauchten und für sich entscheiden wollten, wann sie ihr Glück mit der Öffentlichkeit teilen.

Die seien in letzter Zeit, um ihre Privatsphäre zu schützen, unehrlich zu ihren Followern gewesen – und das tue ihnen sehr. "Wir wollten unsere Community niemals belügen oder veralbern", versicherte Denise weiter.

AEDT/WENN.com Denise Kappès und Henning Merten im April 2019

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Henning Merten und Denise Kappès

Anzeige

Instagram / denise_temlitz_official Denise Kappès, TV-Star

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass die beiden zusammenkommen? Ja, auf jeden Fall! Nein! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de