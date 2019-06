Was für eine Geburtstagsüberraschung für Alessio (4)! Kaum zu glauben: Sarah (26) und Pietro Lombardis (27) Söhnchen ist bereits vier Jahre alt geworden. Das ist für seine Mama natürlich Grund genug, eine große Party zu schmeißen. Bei der wilden Feierei mit Schatzsuche und Himbeerpflücken waren allerdings nicht nur Alessios kleine Freunde mit dabei – sogar das Krümelmonster hat diesen Ehrentag mit dem Knirps zelebriert.

Den ganzen Tag über ließ Mama Sarah ihre Community in ihrer Instagram-Story an den Party-Vorbereitungen teilhaben. Jede Menge Luftschlangen und Ballons verwandelten den Raum in ein kunterbuntes Kinderparadies. Ganz besonders stolz war die 26-Jährige auf ihre blauen Krümelmonster-Muffins. Doch die sollten nicht das einzige blaue Highlight bleiben – Freund Roberto steckte in einem Krümelmonsterkostüm und erfreute damit nicht nur die Kids, sondern vor allem auch seine Liebste, die gar nicht mit ihm gerechnet hatte! "Mein Schatz, ich raste aus", ruft die Sängerin in einem der Clips, während sie den Überraschungsbesucher umarmt. Eigentlich hätte Roberto nämlich gar nicht nach Köln kommen können.

"Was ein Tag", fasst Sarah die Erlebnisse am Geburtstag ihres Sohnemanns zusammen. "Es war richtig schön und Alessio ist richtig happy gewesen." Neben seiner Mutter hat natürlich auch Papa Pietro seinen Kleinen mit einem besonderen Geburtstagsgruß überrascht. Mit einem rührenden Post im Netz erinnerte sich der DSDS-Gewinner an Alessios Geburt zurück.

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi und ihr Sohn Alessio

Anzeige

Instagram / sarellax3 Alessio Lombardi und Sarah Lombardi mit einem Hasen im April 2018

Anzeige

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro Lombardi und sein Sohn Alessio

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de