Das hätte wohl wirklich niemand erwartet! Wer kennt den Film nicht? In ein "Zwilling kommt selten allein" mimt die damals zwölf Jahre alte Lindsay Lohan (32) das doppelte Lottchen und schlüpft in die Rollen zweier Zwillinge, die zufällig in einem Ferienlager aufeinandertreffen. Auch die Schauspielerinnen Elaine Hendrix (48) und Lisa Ann Walter (55) waren in dem Streifen zu sehen. Doch dass gerade diese beiden im echten Leben beste Freundinnen sind, hätten eingefleischte Fans der Komödie sicher nicht gedacht.

Während die Blondine in der Rolle der Meredith Blake die böse Stiefmutter mimte und für ordentlich Ärger sorgte, spielte Lisa die gute Seele des Films: Hausmädchen Chessy. Nicht nur einmal gerieten sie in ihren Rollen aneinander. Welch eine Überraschung also, dass genau diese zwei sich abseits des Sets so gut verstehen. Auf Instagram postete die Meredith-Darstellerin kürzlich einen Schnappschuss mit ihrer Schauspielkollegin und machte einige Fans damit total sprachlos. "Unter keinen Umständen könnt ihr zwei Freundinnen sein", lautete beispielsweise ein erstaunter Kommentar unter dem Pic.

Darauf bekam die Userin sogar promt eine Antwort: "Wir sind schon seit 20 Jahren BFFs", machte Elaine klar. Auch ihre Freundin teilte das Foto auf ihrem Account und schrieb: "Eine Freundschaft, von der wir nie gewusst haben, dass wir sie brauchen. Vergiss die Zwillinge, wir haben die Freundschaft zwischen Chessy und Meredith." Dazu gab es als Erinnerung noch ein gemeinsames Bild aus dem Film von 1998.

Getty Images Elaine Hendrix bei einer Rede im "Beverly Hilton Hotel" in Beverly Hills

Getty Images Schauspielerin Lisa Ann Walter bei der "Dependent's Day"-Premiere

Instagram / elaine4animals Schauspielerin Elaine Hendrix

