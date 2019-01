Mit gerade einmal drei Jahren stand Lindsay Lohan (32) als Kindermodel zum ersten Mal auf der Bühne. 1998 gelang ihr der Durchbruch als Schauspielerin mit der Komödie "Ein Zwilling kommt selten allein". Darin spielte sie im Alter von nur 12 Jahren in einer Doppelrolle die Zwillinge Hallie und Annie. In einem Interview verrät die 32-Jährige jetzt, was ihre Twins und weitere berühmte Filmfiguren, die sie verkörperte, heute tun würden.

Für ihre Doppelrolle der Zwillinge Hallie und Annie in "Ein Zwilling kommt selten allein" hat Lindsay konkrete Vorstellungen, wie sie im Gespräch mit Entertainment Weekly erklärt: "Ich denke, dass Hallie Erziehungsberaterin in London ist und Annie in Kalifornien ein Weingut leitet." Auch für viele weitere Figuren hat Lindsay Vorschläge. Anna Coleman aus "Freaky Friday", die mit ihrer Mutter den Körper tauschte, "kandidiert jetzt mit Michelle Obama (54) und 2020 mit Oprah Winfrey (64) für das Amt als Außenministerin". Maggie Peyton aus "Herbie: Fully Loaded" ist jetzt "Vizepräsidentin bei Tesla".

Und wie sieht es mit Lindsays Rolle Cady aus "Girls Club – Vorsicht bissig" aus? "Cady Heron ist definitiv wieder in Afrika und baut Häuser für verwaiste Gorillas", erklärt Lindsay. Denn im Film war die 16-jährige Cady mit ihren Eltern von der Wildnis Afrikas nach Amerika gezogen und besuchte dann dort eine normale High School.

United Archives GmbH / ActionPress Lindsay Lohan in einer Doppelrolle in "Ein Zwilling kommt selten allein"

United Archives GmbH / ActionPress Jamie Lee Curtis und Lindsay Lohan in "Freaky Friday"

ActionPress/United Archives GmbH Jonathan Bennett und Lindsay Lohan in "Girls Club – Vorsicht bissig!"

