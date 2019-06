Angelina Kirsch (30) ist einfach mega gefragt! Das deutsche Curvy-Model ist schon seit längerer Zeit erfolgreich in der Fashion-Szene unterwegs. Doch die hübsche Blondine weiß auch, dass sie es als Plus-Size-Girl in der Mode-Branche oft nicht leicht hat. Die meisten Designer buchen fülligere Mädchen wie sie eher selten. Hinzu kommt: Viele Outfits werden oft nicht einmal für größere Konfektionsgrößen hergestellt – und darüber ärgert sich die TV-Bekanntheit total!

"Ich finde es schade und diskriminierend, dass Frauen, die jenseits der Kleidergröße 38/40 sind, sich solche Mode gar nicht kaufen können – auch wenn sie es sich leisten könnten", beschwerte sich die Laufsteg-Schönheit im Gespräch mit Bild. In ihren Augen sollte Mode für jeden da sein – doch dafür müsste sich in der Fashionwelt etwas ändern. "Ich wünsche mir mehr Selbstverständlichkeit für verschiedene Körpertypen in der Branche", sagte die 30-Jährige.

Aktuell ist Angelina auf dem Titel der neuen Ausgabe von "The Curvy Magazine" zu sehen. Doch für die Haute-Couture-Kleider von Christian Dior & Co. ist auch sie zu kurvig. Also wurde ihr das Outfit, das zuvor ein Model auf dem Laufsteg präsentiert hatte, einfach kurzerhand nachträglich auf den Körper gemalt.

Getty Images Angelina Kirsch im März 2019 in Düsseldorf

Instagram / angelina.kirsch Curvy Model Angelina Kirsch

Instagram / angelina.kirsch Angelina Kirsch, TV-Star und Model

