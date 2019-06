Die Eiskönigin – Völlig unverfroren ist einer der erfolgreichsten und beliebtesten Disney-Filme aller Zeiten. 2013 flimmerte der Streifen über die Kinoleinwände und brachte mit einem Einspielergebnis von umgerechnet rund 1,1 Milliarden Euro die internationalen Kinokassen ordentlich zum Klingeln. Vor allem Hauptcharakter Elsa hat die Zuschauer in ihren Bann gezogen – und im wahren Leben auch die brasilianische Bloggerin Andressa Damiani Valcanaia: Sie verkörpert ziemlich authentisch die Real-Life-Elsa!

Bereits seit einigen Jahren schlüpft die Cosplay-Liebhaberin immer wieder in das Kostüm der beliebten Disney-Figur und sieht Elsa damit zum Verwechseln ähnlich. Fans fragen sich allerdings, ob die Bloggerin für diesen Look nicht schon des Öfteren auf dem OP-Tisch lag. "Die Leute glaube mir nicht, wenn ich ihnen sagen, dass ich keine Schönheits-OP hatte und sie denken, dass ich mich runterhungere, weil ich so dünn bin", erzählte die Blondine in einem früheren Interview mit Daily Mail.

Demnächst dürfte Andressa wohl wieder öfter in ihr Elsa-Outfit steigen. Am 21. November erscheint nämlich der zweite Teil von "Die Eiskönigin" in den deutschen Kinos. Fans spekulierten bereits im Vorfeld, dass in der Fortsetzung weitere Charaktere zu den Hauptrollen um Elsa, Anna und Co. dazu stoßen könnten.

Supplied by WENN.com Elsa in Disneys "Die Eiskönigin"

Instagram / damianiandressa Andressa Damiani Valcanaia, Netz-Star

Rex Features / Rex Features / ActionPress Elsa in "Frozen"

