Diesen Geburtstag wird Mia Rose Harrison (3) ganz bestimmt so schnell nicht vergessen. Am vergangenen Freitag wurde die Tochter von YouTuber-Pärchen Sarah (29) und Dominic Harrison (29) drei Jahre alt. Ihre Mama widmete ihr deshalb bereits liebevolle Worte im Netz und betonte, dass sie ihren Ehrentag – trotz der aktuellen Umstände – feiern wollen. Gesagt, getan: Die Harrisons verwandelten zu Ehren Mias ihr Zuhause in ein Frozen-Paradies!

Auf Instagram teilte Sarah jetzt eine Reihe von Bildern, die sie und ihre kleine Familie in Kostümen in Anlehnung an die Disney-Filmreihe zeigen, die ihr kleines Mädchen so liebt. Mia selbst schlüpfte in die Rolle von Königin Elsa, ihre Mama war als Prinzessin Anna verkleidet. Papa Dominic überraschte sie als ein riesengroßer Schneemann Olaf. Und Baby Kyla? Das Harrison-Küken saß zusammen mit seiner großen Schwester auf der Plastik-Version von Rentier Sven.

"Einfach perfekt – Überraschung gelungen", schrieb Sarah zu dem Beitrag. Darunter hinterließen noch einmal zahlreiche Follower und Promi-Freunde Glückwünsche für Mia. Unter anderem gratulierten Jana Ina Zarrella (43), Liz Kaeber (28) und Lisa-Marie Schiffner (19) der Kleinen zum dritten Geburtstag.

Instagram / team.harrison.official Sarah und Dominic Harrison mit ihren beiden Töchtern, August 2020

Instagram / sarah.harrison.official Mia Rose Harrison im November 2020

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison und ihre Tochter Mia Rose, Dezember 2019

