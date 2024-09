Josh Gad bereut, Stimme von "Frozen"-Schneemann Olaf zu sein

Seine Beauftragung für den Disney-Kinderfilm Frozen brachte Josh Gad (43) eigentlich einen riesigen Erfolg ein: Für seine Rolle als Schneemann Olaf, dem er für den Streifen seine Stimme lieh, gewann er zwei Annie Awards. Dennoch bedauert der Schauspieler die Entscheidung, seine eigene Stimme für die beliebte Zeichentrickfigur verwendet zu haben. Während eines Auftritts bei der "Fan Expo Canada" überraschte der 43-Jährige mit seiner Aussage, dass es sein "erster großer Fehler" gewesen sei, da seine Stimme oft von Kindern in der Öffentlichkeit erkannt werde – das berichtet E! News. "Wenn ich es noch einmal machen könnte, würde ich dem Schneemann nicht meine [eigene] Stimme leihen. Ich hätte eine andere Stimme kreiert", so Josh.

Dennoch betonte der Schauspieler auch, dass er die positive Resonanz seiner Fans schätzt und versucht, ihnen gerecht zu werden. "Die Leute sagen mir, dass ich eine sehr einzigartige Stimme habe. Sie mögen sie, also versuche ich, sie ihnen zu geben, wann immer ich kann", fügte er hinzu. Mindestens genau so begeistert scheint "Frozen"-Co-Direktorin Jennifer Lee (52) gewesen zu sein: So wurde Olaf nämlich beinahe aus dem ersten Film gestrichen – bis Joshs witzige Interpretation der Figur sie schließlich überzeugte. Die Beliebtheit von Olaf führte dazu, dass er in mehreren Kurzfilmen und Special-Episoden auftauchte.

Und die Erfolgsgeschichte scheint weiterzugehen: Kürzlich erfuhr Josh während eines Urlaubs in Griechenland überraschend von der Entwicklung kommender "Frozen"-Filme, so Just Jared. "Plötzlich explodierte mein Telefon, und die Leute sagten: 'Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt wegen Frozen 3 und 4.'" Diese sollen 2027 beziehungsweise 2029 in die Kinos kommen. Trotz seiner augenzwinkernden Kritik an der Olaf-Stimme bleibt er dem Disney-Projekt eng verbunden – und zeigte sich entsprechend begeistert über die kommenden Pläne der "Frozen"-Schöpfer. "Ich habe ein bisschen etwas darüber gehört und es ist wirklich unglaublich, was sie gerade entwickeln", schwärmte er.

SIPA PRESS Olaf aus "Frozen"

Getty Images Josh Gad bei der europäischen Filmpremiere von "Frozen 2" in London im November 2019

