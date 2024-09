Anya Taylor-Joy möchte unbedingt Elsa aus "Frozen" spielen

Sollte Disney an einer Realverfilmung von Frozen arbeiten, gibt es jetzt schon eine heiße Anwärterin für die eisige Rolle der Elsa: Anya Taylor-Joy (28) möchte die ikonische Schneekönigin in einer potenziellen Live-Action-Version spielen. Die Das Damengambit-Darstellerin verriet in einem Interview mit Vogue Hong Kong, dass die Rolle ihre absolute Musical-Wunschrolle wäre. In dem Gespräch erklärte Anya: "Ich würde gerne ein Musical machen, weil ich ein bisschen süchtig nach harter Arbeit bin. Ich mag es, einen unmöglichen Berg erklimmen zu müssen. Die Vorstellung, gleichzeitig singen, tanzen und schauspielern zu müssen, würde mich wirklich reizen."

Anya scherzte, dass sie sich besonders darauf freuen würde, ihren Nichten und Neffen sagen zu können, dass ihre Tante Elsa sei – die besondere Fähigkeit, Eis aus ihrer Hand zu schießen, würde ihr eine "Riesenfreude bereiten" und sie zum "Star auf jeder Kindergeburtstagsparty" machen. Fans sehen immer wieder optische Ähnlichkeiten zwischen der Schauspielerin und der "Frozen"-Figur. Ein Filmregisseur habe sie sogar einmal gebeten, diese Rolle für sein Kind zu spielen. "Ich hatte ein Treffen mit einem Regisseur, der eine kleine Tochter hatte, die drei Jahre alt war, und 'Frozen' über alles liebte. Er fragte mich, ob ich so tun könnte, als wäre ich sie. Und ich habe die Nummer durchgezogen", erzählte der Split-Star schmunzelnd gegenüber BBC Radio One und erinnerte sich daran, wie begeistert die Kleine war und wie sie wirklich dachte, Anya könne den Raum einfrieren.

Eine Realverfilmung von "Frozen" ist unter den Fans der Reihe immer wieder im Gespräch, aber Disney hat nie Pläne für eine Adaption des Zeichentrickfilms bestätigt. Das Medienunternehmen konzentriert sich derzeit auf die Filme drei und vier der Zeichentrick-Reihe, von denen der Erste im Jahr 2027 erscheinen soll. Angesichts ihrer Erfolge kann es nur eine Frage der Zeit sein, bis Anya auch in einer Disney-Produktion glänzen wird: Seit ihrem Durchbruch mit dem Horrorfilm "The Witch" 2015 hat sich die 28-Jährige als feste Größe in der Filmindustrie etabliert. Neben zahlreichen Rollen in Projekten wie Peaky Blinders oder "Dune: Part Two" war sie zuletzt in "Furiosa: A Mad Max Saga" in den Kinos zu sehen. Für ihre Leistungen wurde die gebürtige US-Amerikanerin mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet - darunter einem Golden Globe Award sowie einem Critics’ Choice Television Award.

