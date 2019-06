Es war das große Liebesbeben der Schlagerwelt! Ende des vergangenen Jahres gaben Helene Fischer (34) und Florian Silbereisen (37) ihre Trennung bekannt. Während die Sängerin mittlerweile wieder glücklich liiert ist, geht der Moderator seitdem alleine durchs Leben. Dafür findet der Schwarm aller Schwiegermütter aber sicherlich eine große Erfüllung in seiner neuen Aufgabe: Er übernimmt die Rolle des Kapitäns in der ZDF-Serie Das Traumschiff. Doch wie liefen die Dreharbeiten so kurz nach der Trennung ab?

Im Interview mit Bunte sprach Nele Kiper (36) jetzt über die gemeinsame Zeit mit dem neuen Crew-Mitglied der MS Amadea. Tatsächlich habe Flori das Liebes-Aus nicht aufs Gemüt geschlagen. "Ich habe ihn als sehr gelöst und fröhlich kennengelernt", verriet die Schauspielerin. Ihr neuer Kollege habe seine Ex-Partnerin auch nicht weiter erwähnt. Dafür habe er sofort für gute Stimmung an Bord gesorgt. "Am ersten Tag hat Florian eine riesige Schüssel mit Gummibärchen für alle mitgebracht. Das war richtig süß, eine tolle Geste", freute sich die gebürtige Hannoveranerin.

Zudem könne die 36-Jährige die Kritik an der Besetzung des Schlagerstars überhaupt nicht nachvollziehen. "Er ist Entertainer, er weiß die Massen zu begeistern und mit seiner positiven Ausstrahlung anzustecken. Und darum geht es doch: Wir wollen unterhalten, berühren, begeistern", stellte Nele weiter fest. Sie habe von dem TV-Star einen professionellen und einsatzfreudigen Eindruck erhalten.

ZDF/Dirk Bartling Florian Silbereisen in seiner Rolle als Kapitän Max Parger

Andreas Rentz / Getty Images for Sony Pictures Schauspielerin Nele Kiper

AEDT/WENN.com Florian Silbereisen, Entertainer

