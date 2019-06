Süße Instagram-Grüße für Prinz William (37)! Der Royal hat heute allen Grund zum Feiern. Er wird 37 Jahre alt. Zu seinem Geburtstag bekam er von seiner Frau, Herzogin Kate (37), und den drei Kindern offenbar ein niedliches selbst gebasteltes Geschenk. Zusätzlich konnte er sich natürlich über weitere, unzählige Gratulationen freuen – unter anderem von seinem Bruder und seiner Schwägerin. Denn obwohl Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) ihm gar nicht mehr folgen, haben sie William jetzt auf Instagram gratuliert!

Bereits vor einigen Wochen sind Meghan und Harry dem Instagram-Account von William und Kate entfolgt. Den Post zu Williams Geburtstag haben die beiden aber offenbar trotzdem gesehen. Sie gehören nämlich zu den mittlerweile über 5.000 Gratulanten. "Herzlichen Glückwunsch an den Herzog von Cambridge!", kommentierten sie Williams Foto – von Insta-Rivalität also keine Spur.

Auf dem Bild zu seinem Geburtstagsposting lehnt William offenbar an einem Safari-Wagen und lacht in die Kamera. Dazu heißt es: "Vielen Dank für all eure lieben Wünsche zum Geburtstag des Herzogs von Cambridge." Ob und wie der Dreifach-Papa seinen besonderen Tag heute feiert, ist nicht bekannt.

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Mai 2019 in London

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei der Trooping-the-Colour-Parade in London

Instagram / kensingtonroyal Prinz William

