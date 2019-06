Herzlichen Glückwunsch, Prinz William! Am heutigen Freitag feiert der Royal seinen 37. Geburtstag. Der britische Thronfolger ist neben seiner Oma, der Queen (93), eines der am härtesten arbeitenden Mitglieder der Königsfamilie. Damit er auf seinen Reisen immer eine kleine Erinnerung an seine Familie hat, dachte sich Herzogin Kate (37) nun ein ganz besonderes Geschenk für ihren Mann aus: Sie überraschte ihn mit einem selbst gebastelten Fotoalbum.

Wie The Sun von einem Palast-Insider erfuhr, fertigte Kate zusammen mit ihren drei Kindern George (5), Charlotte (4) und Louis (1) ein Album für ihren Liebsten an, das mit Familienfotos und selbst gemalten Bildern ausgestattet ist. So verriet eine weitere Quelle gegenüber Fabulous Digital: "Kate und die Kinder haben ein großes Album mit Gemälden, Zeichnungen, Collagen und Drucken der Kinder zusammengestellt." Diese sollten widerspiegeln, was die royale Familie im vergangenen Jahr zusammen erlebte.

Seinen heutigen Ehrentag wird das Geburtstagskind ganz privat im Kreise seiner Familie verbringen. Via Instagram veröffentlichte der Palast vor wenigen Minuten ein Bild von Prinz William (37) und schrieb darunter: "Vielen Dank an alle für die netten Glückwünsche zum Geburtstag."

Actionpress/ Utrecht, Robin Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kindern Louis, George und Charlotte, Juni 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Kate und Prinz William im Mai 2019 in London

Anzeige

Instagram / kensingtonroyal Prinz William im Juni 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de