Sportlich hat Profiboxerin Susi Kentikian (31) so einiges erreicht. Die Hamburgerin ist mehrfache Box-Weltmeisterin und Deutschlands Boxerin des Jahres 2015. Kein Wunder also, dass man sie meist im praktischen Sportoutfit antrifft. Schon während ihrer Teilnahme bei der RTL-Tanzshow Let's dance überraschte sie die Fernseh-Zuschauer mit ihrer sexy Seite und gab in schicken Glitzerkleidchen eine super Figur ab. Jetzt zeigte sich Susi erneut mega heiß – und zwar im Netz: Vor allem ihr Hinterteil setzte die brünette Beauty dabei in Szene.

"Bootyqueen" wird die Sportlerin unter einem Instagram-Foto betitelt. Darauf präsentiert sie besonders ihren durchtrainierten Po vor der Kamera. Ihre Fans sind von dem Pic total begeistert und loben sie vor allem für ihren Fleiß und Ehrgeiz.Dieser tolle Booty kommt sicherlich nicht vom Faulenzen: Für ihren krassen Body trainiert die 31-Jährige offenbar ziemlich hart. Vielleicht macht sie sich auch gerade wieder für einen neuen Kampf bereit?

Nachdem der letzte Fight bereits drei Jahre her ist, kündigte Susi im letzten Jahr an, dass sie auf jeden Fall wieder in den Ring steigen wolle. An der Fitness sollte es bei diesem Mega-Körper sicherlich nicht scheitern. Was haltet ihr von ihrem Booty-Pic? Stimmt ab!

John Gichigi / Getty Images Susi Kentikian bei einem Kampf gegen Julia Vlasenko

Instagram / susi_kentikian Susi Kentikian am Boxring

Joern Pollex/Getty Images Susi Kentikian und Robert Beitsch bei "Let's Dance" 2017

