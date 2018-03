Ob sich überhaupt jemand trauen wird, gegen sie anzutreten? Vergangenes Jahr sah man Susianna Kentikian (30) zwar bei Let's Dance, seit Juli 2016 allerdings nicht mehr im Ring. Nun wagt die mehrfache Boxweltmeisterin wieder ein sportliches Comeback, wie sie Promiflash bei The Perfect Easter Table in Hamburg verriet: "Wann genau, wissen wir noch nicht, wir sind gerade in den Verhandlungen. Aber was ich sagen kann, ist, dass in diesem Jahr auf jeden Fall ein Wettkampf stattfinden wird und ich freue mich auch schon sehr darauf."



