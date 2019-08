Susianna Kentikian (31) hat eine Body-Transformation vor sich! Noch vor wenigen Wochen führte die Profisportlerin ganz Deutschland bei The Masked Singer an der Nase herum. Als Monster verzauberte die 31-Jährige jeden Donnerstag in der TV-Show die Zuschauer. An ihrer Figur konnten die Fans sie damals nicht erkennen – schließlich steckte Susi stets in einem weiten pinkfarbenen Flauschanzug. Statt auf ihre Stimme will sie sich nun aber wieder auf ihren Körper konzentrieren und daran arbeiten!

Auf Instagram verkündete Susi nun unter einem Ganzkörperfoto: "In wenigen Monaten werde ich mich von meinen Kurven trennen. Bald wieder Training." Dazu fügte sie die Hashtags #Transformation, #Comeback und #GibNiemalsAuf hinzu. Ganz offensichtlich will sich der Lockenschopf nach seinem Ausflug ins Musikbusiness nun wieder auf seine Wurzeln, den Boxkampf, zurückbesinnen.

Doch nicht alle Follower sind von Susis Ankündigung angetan, denn sie feiern die aktuelle Figur des TV-Stars. "Die Kurven stehen dir", ist nur einer von zahlreichen begeisterten Kommentaren. Viele Fans freuen sich aber auch für Susi, dass sie bald wieder in den Ring steigt: "Bald bist du wieder back in Action, zurück, wo du hingehörst", freute sich beispielsweise ein User.

Instagram / susi_kentikian Susi Kentikian, Ex-"The Masked Singer"-Teilnehmerin

Christoph Hardt / Future Image/ Action Press Susi Kentikian als Monster bei "The Masked Singer"

Getty Images Susianna Kentikian in Hamburg

