Zieht David Beckham (44) so wieder einen Shitstorm auf sich? Der ehemalige Fußballer zeigt gern in der Öffentlichkeit, dass er seine Kinder über alles liebt. Doch nicht allen gefällt, wie der Ex-Nationalspieler das tut: Als David vor etwa zwei Jahren Fotos von einem Kuss auf den Mund seiner Tochter Harper Seven (7) ins Netz gestellt hatte, prasselten ablehnende Kommentare auf den Kicker ein – so ein Verhalten sei "unpassend". Nun wurde David in Spanien erneut dabei abgelichtet, wie er seinem Mädchen einen Schmatzer auf die Lippen gegeben hat.

Das Foto entstand während eines Urlaubs im spanischen Sevilla, in dem Familie Beckham den diesjährigen Vatertag verbrachte. Die Siebenjährige und ihr Papa waren gemeinsam mit Mama Victoria (45) sowie den Brüdern Romeo (16) und Cruz (14) unterwegs. Bislang meldeten sich noch keine Kritiker zu Wort. Doch vor Kurzem erst nahm der britische Nörgel-Moderator Piers Morgan (54) Stellung: "Warum würde ein Vater seine Tochter auf die Lippen küssen? Ich verstehe es nicht. Gruselig. Merkwürdig. Gruselig", fasste der vierfache Vater seine Meinung zur Kuss-Diskussion um David noch vor Auftauchen der aktuellen Pics bei Good Morning Britain zusammen.

Dabei stört es den TV-Star offenbar besonders, dass David früher immer mal wieder Schnappschüsse der Bussi-Momente auf Social Media geteilt hat. Der kritisierte Megastar hatte sich bereits kurz nach dem ersten Shitstorm vor zwei Jahren gerechtfertigt, er habe bislang alle seine Kinder auf den Mund geküsst und würde das auch nach wie vor tun, außer bei seinem ältesten Sohn Brooklyn Beckham (20). "Ich gehe sehr zärtlich mit meinen Kindern um. So wurden Victoria und ich aufgezogen und so sind wir im Umgang mit unseren Kindern", schrieb David damals im Netz.

Instagram / victoriabeckham David Beckham mit Romeo, Cruz und Harper in Spanien

Getty Images Piers Morgan im November 2018 in London

Instagram / davidbeckham David Beckham und seine Tochter Harper Seven

