Mit Ballermann-Musik zum Millionenvermögen? Auf der Lieblingsinsel des deutschen Party-Volkes ist Schlagersternchen Mia Julia (32) eine feste Größe. Seit 2013 ist die Blondine als Stimmungsmacherin am Ballermann unterwegs und heizt ihren feierwütigen Fans ordentlich ein. Wer so gefragt ist, hat sicherlich schon den ein oder anderen Euro auf die Seite legen können, oder? Jetzt offenbart die Sängerin: In den letzten Jahren hat sie schon eine ganze Million gemacht.

"Wir haben uns in den letzten sieben Jahren sicherlich eine Million Euro erarbeitet", bestätigt die 32-Jährige gegenüber Bild. Allerdings fügt sie hinzu, dass sie trotzdem keine Millionärin sei. "Vieles davon haben wir jedoch in meine weitere Karriere investiert. Ich könnte jetzt also nicht gleich zum Geldautomaten rennen und eine Million abheben. Trotzdem kann Mia Julia sich endlich etwas Luxus leisten. "Es ist eben nicht mehr irgendeine Absteige als Hotel, in dem wir nachts frieren. Sondern ein Hotel mit Sport oder auch mal Wellness", erklärt sie.

Zu Beginn ihrer Karriere sah das noch ganz anders aus. Die ersten fünf Jahre seien sie in einem Kleinwagen durch ganz Deutschland gebrettert. Heute ist die Musikerin hingegen stolze Besitzerin eines 7er BMWs, den sie als Tourneefahrzeug nutzt.

P.Hoffmann/WENN.com Mia Julia, Schlagerstar

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia

Olaf Ziegler / Funke Foto S. / ActionPress Mia Julia bei einem Auftritt auf Schalke in Gelsenkirchen

