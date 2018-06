Was sich alles aus einem heißen Auftritt ergeben kann! Schlagersängerin Mia Julia (31) ist heute kaum von den Bühnen Mallorcas wegzudenken. Was für zahlreiche Urlauber ein einziger Party-Marathon ist, ist für die Blondine harte Arbeit. Doch den Schlafmangel und die Dauer-Reiserei würde sie für nichts in der Welt hergeben – von so einem Erfolg hat Mia Julia vor einigen Jahren nämlich geträumt!

Auf Instagram blickt die Ballermann-Queen auf ihr Debüt als Entertainerin zurück. Ein Werbeposter für ihre allererste Show am 26. Juni 2012 weckt die Erinnerung. "Montag vor genau sechs Jahren hatte ich meinen allerersten Auftritt auf Mallorca, im Oberbayern. Damals noch unter Mia Magma. Unglaublich, was seitdem alles passiert ist", ist die 31-Jährige verblüfft.

Ihren beeindruckenden Aufstieg schreibt Mia Julia nicht zuletzt ihren treuen Anhängern zu: "Ich danke euch so sehr für alles, was nur durch euch möglich geworden ist", rechnet sie ihren Fans ihre langjährige Unterstützung hoch an. Na, dann: Prost und auf die nächsten sechs Jahre!

Instagram / mia_julia_brueckner_offiziell Mia Julia beim Bierkönig-Opening auf Mallorca

Facebook / MiaJuliaBruckner Mia Julia, Ballermann-Sängerin

Sean Gallup/Getty Images Mia Julia bei einem Auftritt in Palma de Mallorca

