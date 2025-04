Mia Julia bekam kurz vor Megapark-Debüt eine Panikattacke

Mia Julia (38), die energiereiche Ballermann-Sängerin, feierte am vergangenen Wochenende ihr Debüt im Megapark – und das unter denkbar aufregenden Umständen: Kurz vor ihrem ersten Auftritt an der neuen Location an der Playa de Palma erlitt der Ballermann-Star eine Panikattacke. Im Interview mit RTL schilderte sie offen, wie sie sich Stunden vor der Show auf der Hoteltoilette verkriechen musste, weil sie plötzlich "die Krise" bekam. "Gerade geht es mir nicht so gut. Ich bin sehr aufgeregt", gab Mia Julia kurz vor dem großen Opening zu und erklärte, dass solche Momente selbst nach 13 Jahren auf der Bühne für sie keine Seltenheit seien. Auch ihr Ehemann stand ihr in dieser schwierigen Phase unterstützend zur Seite, während sie mit Techniken versuchte, sich selbst zu beruhigen, um schließlich doch wie ein Profi auftreten zu können.

Das große Opening sorgte nicht nur wegen der Panikattacke für Aufsehen. Der Wechsel von Mia Julia vom Bierkönig zum Megapark hatte zuvor für viel Gesprächsstoff gesorgt, da unter Ballermann-Fans bislang die inoffizielle Regel galt: Wer im Bierkönig singt, tritt nicht im Megapark auf – und umgekehrt. Mia Julia wollte die genauen Gründe für ihren spektakulären Wechsel gegenüber RTL nicht weiter vertiefen, verglich die Entscheidung jedoch mit einem Jobwechsel: "Es ist wie bei jemandem, der eine Ausbildung in einem Laden macht und dann übernommen wird. Irgendwann kommt der Moment, an dem man sagt: Ich muss weiterziehen." Trotz der Aufregung war der Megapark bei ihrem Debüt jedoch bis auf den letzten Platz gefüllt – ein klares Zeichen, dass ihr treues Publikum weiterhin zu ihr hält.

Privat gewährt Mia Julia immer wieder ehrliche Einblicke in ihr Gefühlsleben. Bereits in der Vergangenheit sprach sie offen über ihre Erfahrungen mit Panikattacken und das Leben mit Tourette, was sie für viele ihrer Fans zu einer wichtigen Identifikationsfigur macht. Auf ihren sozialen Medien teilt die Münchnerin regelmäßig Alltagsmomente, bei denen ihr Humor und ihre Ehrlichkeit im Mittelpunkt stehen. Ihr Ehemann gilt als ihre größte Unterstützung – besonders in Momenten von Lampenfieber oder Unsicherheit. Trotz aller Herausforderungen bewahrt die Sängerin ihren Optimismus und erklärte im Interview: "Panik wird ja nur von Angst geschürt. Fütterst du deine Panik mit Angst, dann freut die sich natürlich. Und das muss man dann irgendwie hinkriegen, und ich versuche mir zu sagen: Ich schaff das trotzdem, egal wie sehr du jetzt die Hose voll hast, aber du wirst es schaffen."

ActionPress / azee Mia Julia im Bierkönig, April 2023

Instagram / mia_julia Mia Julia und ihr Ehemann Peter im Dezember 2024

