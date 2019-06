Ende April musste Schauspielerin Katerina Jacob (61) einen traurigen Schicksalsschlag verkraften: Ihre Mutter Ellen Schwiers (✝88), die ebenfalls als Schauspielerin tätig gewesen war, war nach langer und schwerer Krankheit verstorben. Nun hat Katerina zusammen mit Marte von Have das Werk "Dich hat der Esel im Galopp verloren" veröffentlicht, in denen die Lebenserinnerungen von Ellen Schwiers festgehalten sind. In dem Buch geht es auch um den Tod der 88-Jährigen und wie sie gestorben ist.

Laut Gala heißt es in der Einleitung des Buches: "Ellen Schwiers wollte kein Pflegefall sein. So beschloss sie, mit Sterbefasten anzufangen." Im Interview mit dem Magazin erklärte Katerina, dass für sie die Entscheidung ihrer Mutter nachvollziehbar gewesen sei. "In einem Interview hatte sie davor schlecht formuliert und gesagt, ich würde ihr Sterbehilfe verweigern. Das stimmt nicht, das wusste sie auch. Die Diskussion, die dadurch entstand, fand ich aber wichtig. Ich bin sehr für assistierte Sterbehilfe, nicht für aktive", erklärte sie im Interview. Ihrer Mutter sei es zum Schluss sehr schlecht gegangen – nur im Kopf sei sie fit gewesen.

Bevor ihre Mutter starb, hatte sich Katerina mit Kritikern auseinandersetzen müssen, die ihr vorgeworfen hatten, ihrer Mutter die gewünschte Sterbehilfe zu verweigern. Daraufhin hatte die 61-Jährige zur Erklärung ein Facebook-Video veröffentlicht. In dem stellte sie klar, dass sie der Bitte ihrer Mutter zwar gerne nachkommen würde, sie könne in Deutschland aber – aufgrund der rechtlichen Lage – nicht auf die Unterstützung eines Arztes zählen. "Das, was von mir verlangt werden würde, ist aktiver Mord – und das tue ich nicht", hatte sich die ehemalige "Der Bulle von Tölz"-Darstellerin gerechtfertigt.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Uli Glockmann / Future Image/ActionPress Ellen Schwiers zu Gast bei "Markus Lanz", 2015

Schultz-Coulon/WENN.com Katerina Jacob in der Talkshow von Markus Lanz

Becher/WENN.com Katerina Jacob beim Goldene Bild der Frau Award 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de