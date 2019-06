War der Geburtstagsgruß zu kühl? An diesem Freitag feierte Prinz William Geburtstag – der britische Thronnachfolger wurde 37 Jahre alt. Natürlich durfte sich der Mann von Herzogin Kate (37) über zahlreiche Glückwünsche zu seinem Ehrentag freuen. Auch sein Bruder Prinz Harry (34) und dessen Gattin Herzogin Meghan (37) hatten William via Social Media gratuliert. Doch vielen Royal-Fans stieß der brüderliche B-Day-Gruß sauer auf. Der Grund: Das Posting sei zu kurz und zu nüchtern formuliert!

"Herzlichen Glückwunsch an den Herzog von Cambridge!" – mit diesen Worten gratulierten Harry und Meghan durch ihren gemeinsamen Instagram-Account William zum Geburtstag. Viele User fanden den Kommentar unangemessen: "Seinem Bruder so zu gratulieren ist sinnlos. Ein Foto mit einer liebevollen Message wäre netter gewesen", "So kalt und unpersönlich" und "Wenn man nichts Nettes zu sagen hat, dann soll man gar nichts sagen. Dieser Geburtstagsgruß war nicht nett", empörten sich unter anderem drei Follower auf der Foto- und Videoplattform.

Seit Monaten wird spekuliert, dass die Beziehung zwischen den königlichen Brüdern seit längerem schwierig sein soll: Zuerst wurden administrative Pflichten der beiden Herzogpaare aufgeteilt, dann zogen Harry und Meghan in ihr eigenes Heim. Zuletzt wurden sogar die Social-Media-Accounts aufgesplittet.

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan

Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im Juli 2018

Anzeige

Splash News Prinz William, Herzogin Kate, Herzogin Meghan und Prinz William in Sandringham

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de