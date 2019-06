Adieu wallende Mähne! Tänzer Cale Kalay tritt am Sonntagabend bei Promi Shopping Queen gegen die beiden Schauspielerinnen Nadine Menz (29) und Larissa Marolt (26) an. Und mangelnden Einsatz kann man dem ehemaligen Dance Captain von Helene Fischer (34) wahrlich nicht nachsagen. Nicht nur beim Shopping gab der Entertainer ordentlich Gas. Extra für die Sendung ließ Cale sich sogar seine langen Haare abschneiden!

32 Minuten hatte Cale noch Zeit für einen Friseurbesuch. "Ich spiele immer wieder mit dem Gedanken. Aber an dem Tag dachte ich so: Fuck it, ansonsten machst du es eh nie", erklärt der 32-Jährige, der mit dem Ergebnis total happy ist. Juror Guido Maria Kretschmer (54) ist völlig beeindruckt von dem Schritt. "Der schneidet sich wirklich die Haare ab. Jetzt hat der Mann eine ordentliche Frisur. Ich finde, er sieht viel männlicher aus. Besser, viel besser. Es ist ein Junge", freut sich der Star-Designer über das Umstyling.

Und auch Larissa und Nadine sind völlig begeistert von dem neuen Schnitt. Von dem österreichischen Model gibt es für den Look die Höchstpunktzahl von 10 Punkten. "Das mit den Haaren war schon ein Highlight. Großer Pluspunkt. Er könnte auch ein Typ auf dem Catwalk sein", lobt die TV-Beauty. Und die ehemalige GZSZ-Darstellerin stimmt ihr zu: "Ich mag die Frisur lieber als die langen Haare!"

Getty Images Cale Kalay im Februar 2018 in Hamburg

Getty Images Cale Kalay, Tänzer

TVNOW / Constantin Ent. Cale Kalay, Nadine Menz und Larissa Marolt bei "Promi Shopping Queen"

