Schock für alle Fans von Beth Chapman (51)! Die Frau von TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66) teilte erst im November vergangenen Jahres mit, dass sie wieder an Kehlkopfkrebs erkrankt sei. Doch trotz dieser Diagnose gab sie sich stets kämpferisch und zeigte auch in den sozialen Medien immer ihren ungebrochenen Lebenswillen. Aber die fortgeschrittene Krankheit hat jetzt heftig zugeschlagen: Die 51-Jährige liegt im Koma!

Wie TMZ berichtet, musste Dogs Liebste in einem Krankenhaus auf Hawaii ins künstliche Koma versetzt werden. Bereits vor Jahren litt seine Frau an dem aggressiven Krebs. Für kurze Zeit schien es allerdings, als hätte sie ihn endlich besiegt – doch dann kehrte er vor über einem halben Jahr zurück. Seither unterzog sie sich einer Chemotherapie. Dog bitte nun alle "demütig, für Beth zu beten".

"Gegen den Krebs zu kämpfen, ist der härteste Kampf, den ich je hatte", offenbarte die Mutter bereits vor einiger Zeit in einem Interview bei dem Radiosender Q105. Doch ihr Glaube an Gott und die Liebe zu ihrer Familie habe ihr immer dabei geholfen, diese schlimme Phase in ihrem Leben zu meistern.

