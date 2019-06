Sie ist eine echte Kämpfernatur! Erst im November vergangenen Jahres teilte Beth Chapman (51) mit der Öffentlichkeit die Schock-Nachricht, wieder an Kehlkopfkrebs erkrankt zu sein. Trotz dieser niederschmetternden Diagnose gab die Frau von TV-Kopfgeldjäger Duane Chapman (66) nie auf und war stets in der Lage, neuen Lebensmut zu schöpfen. In den sozialen Medien veröffentlichte sie nun eine Kampfansage an den Krebs.

"Steh auf, zieh dich an und zeige dich" – mit diesen Worten demonstrierte die vom Krebs gezeichnete 51-Jährige auf Instagram ihren unermüdlichen Lebenswillen. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich und setzte den Hashtag "#cancerwillnotbeatme". Wie schwer es ihr fällt, trotz ihres Gesundheitszustands immer fröhlich zu sein, erklärte die Blondine erst vor wenigen Wochen im Interview mit dem Radiosender Q105 und offenbarte: "Gegen den Krebs zu kämpfen, ist der härteste Kampf, den ich je hatte."

Ihre rund 463.000 Follower boten virtuell schnell Unterstützung an und richteten aufmunternde Worte an das TV-Gesicht. So kommentierte ein User: "Du schaffst das, Beth. Du siehst bezaubernd aus und wirst dem Krebs in den Hintern treten."

Getty Images Duane und Beth Chapmanim Juni 2013

Getty Images Duane und Beth Chapman 2013 in Las Vegas

Instagram / mrsdog4real Beth Chapman im Februar 2019

