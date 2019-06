Prinz Harry (34) und Herzogin Meghan (37) werden immer wieder Opfer von rassistischen Kommentaren im Netz! Auf einer amerikanischen Webseite veröffentlichen User schlimme Hass-Posts über die Eltern von Archie Harrison – und das ohne Konsequenzen. Die Verantwortlichen des umstrittenen Portals weigern sich die feindlichen Beiträge zu löschen. Ihre Begründung: Sie wollen ihren rund 850.000 Nutzern die Möglichkeit geben, ihre Meinung frei zu äußern.

"Nur ein toter Royal ist ein guter Royal" – solche und ähnliche Posts lässt die US-Webseite zu. Auch Meghans Herkunft ist vielen Nutzern des Netzwerkes ein Dorn im Auge. So werfen sie Harry vor, er würde "die royale Blutlinie verschmutzen" und bezeichnen seine Frau als "Schl***e". Wie Mirror berichtet, wurden in Großbritannien erst vor Kurzem zwei junge Männer, die dort ähnlich hetzerische Beiträge veröffentlicht hatten, wegen Förderung von Terrorismus festgenommen. Ihre Kommentare wurden daraufhin von der Seite entfernt. Das soll allerdings eine Ausnahme bleiben, so die Betreiber.

"Die amerikanische Rechtsprechung zur freien Meinungsäußerung schützt die anstößigen und hasserfüllten Kommentare", erklärte ein Pressesprecher der Seite im Interview mit The Sunday Paper. "Sie erkennt an, dass auch unpopuläre Äußerungen vor staatlichen Eingriffen geschützt werden müssen, wenn die Gesellschaft frei bleiben soll." Außerdem argumentierte er, dass viele feindliche Beiträge über die royale Familie im Umlauf seien und nicht nur ihre Webseite davon betroffen sei.

