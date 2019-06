Jennifer Frankhauser (26) kann es einfach nicht lassen! Spätestens seit vergangenem Donnerstag ist es offiziell: Die Musikerin ist total verknallt – und das darf ruhig die ganze Welt wissen. Im Netz startete die Dschungelcamp-Königin von 2018 daher also einen regelrechten Pärchenfoto-Marathon. Der neue Mann an ihrer Seite heißt Hakan Akbulut, ist Fitnessmodel und absolut fototauglich. Nun teilte die Sängerin erneut einen schnulzigen Schnappschuss und entschuldigte sich bei ihren Fans sogar scherzhaft dafür.

Am Sonntag lud die 26-Jährige wieder einmal ein Bild auf Instagram hoch, auf dem sie sich zärtlich an ihren Hakan schmiegt. "Kennt ihr diese Leute, die euch mit ihrer frischen Liebe, der übertriebenen Romantik und ihren extrem süßen Pärchenbildern so richtig auf den Sack gehen?", fragte sie ihre Community. "Wer hätte es gedacht: Jetzt bin ich eine davon. Sorry – not sorry", lauteten ihre Zeilen weiter, die sie mit zahlreichen lachenden Emojis untermalte.

Ihre Follower nehmen der brünetten Beauty die Liebes-Posts aber keinesfalls übel – im Gegenteil: Sie freuen sich, dass Jenny wieder Schmetterlinge im Bauch hat. "Liebe Jenny, du darfst mir ruhig auf den Sack gehen. So süß, ihr beiden", schrieb eine Userin. "Ist doch toll. Wir warten alle auf mehr Details", kommentierte eine andere.

Instagram / jenny_frankhauser Hakan Akbulut und Jenny Frankhauser

Instagram / hakan.akbulut.official Jenny Frankhauser mit ihrem Freund Hakan Akbulut

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser

