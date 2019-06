Liz Kaeber (26) ist seit einigen Jahren als Influencerin im Netz erfolgreich. Ihrer Community, die mittlerweile schon über eine halbe Million Follower zählt, gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag – dazu gehören neben Events auch Reisen. Aktuell verbringt die Bloggerin einen entspannten Urlaub auf den Malediven und genießt die Sonne im knappen Zweiteiler. Ein paar Fans vermuten jetzt aber, dass Liz bei einem Bikini-Bild geschummelt hat!

Einigen Usern auf Instagram erscheint die 26-Jährige auf dem Foto viel zu schmal. So merkte ein Fan an: "Die Tail­le ist gut gephotoshopt." Auch einem anderen Follower stach das Detail ins Auge. "Ich finde es generell bescheuert, dass alle ihre Taille kleiner bearbeiten. Ich mein, wem will man was beweisen?", heißt es in dem Kommentar.

Erst vor wenigen Wochen hatte Liz mit ihrem Body schon einmal für Aufsehen gesorgt. Viele Supporter fragten sich nämlich, weshalb der Teint der Beauty so dunkel ist. Im Promiflash-Interview verriet die ehemalige Bachelor-Kandidatin ihr simples Geheimnis: "Also ich muss sagen, dass ich jetzt sehr viel reise und insofern ist es auch so, dass man dann eine gewisse Bräune bekommt. Das ist tatsächlich einfach nur die Sonne."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber auf den Malediven im Juni 2019

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber, Influencerin

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber

