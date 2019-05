Braun gebrannte Web-Beautys so weit das Auge reicht! Sarah Lombardi (26), Jessica Paszka (29), Liz Kaeber (26) und Co. – sie alle posten auf Social Media regelmäßig heiße Bikini-Bilder, die ihre Follower vor Neid erblassen lassen dürften, und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Viele User rätselten bereits: Wie kommen die Influencerinnen eigentlich zu ihrem gebräunten Teint? Im Promiflash-Interview lüftete Liz nun ihr ultimatives Geheimnis für die perfekte Sommerbräune.

"Also ich muss sagen, dass ich jetzt sehr viel reise und insofern ist auch so, dass man dann eine gewisse Bräune bekommt. Das ist tatsächlich einfach nur die Sonne", erklärte die ehemalige Bachelor-Gewinnerin Promiflash auf der GLOW by dm in Stuttgart. Ja, wirft man einen Blick auf den Insta-Account der Blondine, ist kaum zu übersehen: Liz ist eine echte Weltenbummlerin – mit einer Vorliebe für Sonne, Strand und Meer. Mexiko, Hawaii und Dubai waren in den vergangenen Monaten nur drei von vielen Orten, an denen die 26-Jährige die Seele baumeln ließ.

Außerdem gab sie bereits im vergangenen März zu, dass sie manchmal auch Filter verwende, um ihre braun gebrannte Haut perfekt in Szene zu setzen. Und falls sie die Reiselust mal verlassen oder sie den Winter in Deutschland verbringen sollte, hat das TV-Sternchen noch einen anderen Trick in petto: "Ansonsten gibt es bestimmt auch gute Selbstbräuner."

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Beverly Hills

Instagram / lizkaeber Liz Kaeaber auf Hawaii

Instagram / lizkaeber Liz Kaeber in Dubai, Mai 2019

