RTL-Formate scheinen es in der TV-Landschaft gerade besonders schwer zu haben. Erst am Montag gab der Sender bekannt, dass die Kuppelshow Schlager sucht Liebe, begleitet von Musik-Sternchen Beatrice Egli (31), nach nur zwei ausgestrahlten Folgen abgesetzt wird. Nur einen Tag später geht es schon der nächsten Sendung an den Kragen: Auch Freundinnen – Jetzt erst recht wird gnadenlos aus dem Fernseh-Programm verbannt!

Von Yvonne Pferrer (24) in der Rolle der Danni Schmitz oder auch Shirin Soraya (43) als Kaya Neumann wird es ab sofort keine neuen Abenteuer mehr im TV geben. Wie DWDL berichtet, entschied RTL jetzt, die Serie nicht weiter auszustrahlen. Zuletzt waren um 17 Uhr nachmittags ohnehin nur noch Wiederholungen der 160 bestehenden Episoden gezeigt worden.

Für den Sendeplatz stehe angeblich schon eine neue Serie in den Startlöchern: Die Soap "Herz über Kopf". In der neuen Produktion, in der auch DSDS-Sternchen Tanja Tischewitsch (29) eine Nebenrolle ergatterte, geht es um eine alleinerziehende Mutter, die sich nach dem spurlosen Verschwinden ihres Mannes mit ihren zwei Kindern durchs Leben schlagen muss.

MG RTL D / Bernd-Michael Maurer Beatrice Egli, Musikerin

Anzeige

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer, Schauspielerin

Anzeige

AEDT/WENN.com Tanja Tischewitsch auf dem Produzenten-Sommerfest

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de