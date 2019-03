Pures Liebesglück bei Jeremy Grube (25)! Der Schauspieler ist total verliebt in seine Freundin Yvonne Pferrer (24). Die beiden lernten sich am Set von Köln 50667 kennen und lieben. Wie glücklich sie nun seit über drei Jahren miteinander sind, zeigen die beiden immer mal wieder mit einem süßen Turtel-Pic. Vielleicht wird es aber in Zukunft auch mal ein Foto von der gemeinsamen Arbeit geben, denn: Jeremy wird bald neben der 24-Jährigen bei Freundinnen – Jetzt erst recht zu sehen sein!

Yvonne spielt in der Daily Soap seit vergangenem Jahr die Rolle der Danni Schmitz. Und jetzt wird sich auch Jeremy mit unter den Cast mischen: Als Fitnesstrainer wird er die Freundinnen bald ordentlich aus der Puste bringen, wie RTL berichtet. "Es wird hitzig und schwitzig und ich freue mich schon riesig drauf", verkündet der 25-Jährige im Interview mit dem Sender. Dabei werden die beiden aber nicht das erste Pärchen am Set des TV-Formats sein: Auch Serien-Darsteller Bastian Semm und Claudia Gaebel sind in einer Beziehung.

Damit wird das Schauspieler-Paar nach seiner Zeit als Reise-Blogger wieder in einer festen Rolle sesshaft. Im vergangenen Jahr sind sie zusammen durch die Welt gejettet und haben ihre Follower an ihren atemberaubenden Erlebnissen teilhaben lassen. "Einen Partner zu haben, mit dem man alles teilen kann, ist einfach das Schönste für mich, was es gibt", schwärmte Jeremy.

Instagram / yvonnepferrer Yvonne Pferrer und Jeremy Grube an seinem 25. Geburtstag

Jeremy Gruber Schauspieler Jeremy Grube

Jeremy Gruber Yvonne Pferrer und Jeremy Grube

