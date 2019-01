Erst im August vergangenen Jahres startete auf RTL die neue Serie Freundinnen – Jetzt erst recht. Trotz hoher Erwartungen blieb der gewünschte Erfolg bislang jedoch aus. Zwar verbesserten sich die Einschaltquoten in den vergangenen Monaten ein bisschen, doch die Anforderungen des Senders sind bisher wohl bei Weitem noch nicht erfüllt. Doch das wollen die Macher offenbar nun ändern – und zwar mit einer neuen Darstellerin und einem ehemaligen Bachelor!

Seit dem 14. Januar mischt Claudia Gaebel in der Rolle Senta Jacobi das Format auf, wie RTL berichtet. Senta ist die Ex-Freundin von Christian (gespielt von Sascha Rotermund, 44), der eine Kanzlei eröffnet hat und mit seiner Partnerin Tina (Franziska Arndt, 45) eigentlich glücklich ist. Doch plötzlich taucht seine Ex auf und reißt alte Wunden wieder auf – und Christian beginnt, die verflossene Liebe wiederzuerwecken. Leidenschaftliche Konflikte und Dramatik sind also vorprogrammiert.

Und noch eine weitere Personalie soll für einen Quotenschub sorgen: Denn Claudia ist nicht die Einzige, die neu in der Serie zu sehen sein wird. Für eine kleine Gastrolle konnten die Macher der Daily-Soap auch Ex-Bachelor Daniel Völz (33) gewinnen. Der frühere Rosenkavalier wird in der Folge, die RTL am 22. Januar ausstrahlt, sein Schauspieltalent unter Beweis stellen.

