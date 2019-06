Motsi Mabuse (38) schwelgt in Erinnerungen an ihre Schwangerschaft – bei der brütenden Hitze, die zurzeit in Deutschland wütet, kommen dabei aber nicht nur positive Momente in ihr hoch. Im August 2018 wurde die Let's Dance-Jurorin zum ersten Mal Mutter einer Tochter. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Evgenij Voznyuk und dem Nachwuchs schwebt sie seitdem im absoluten Elternglück. Die Zeit kurz vor der Geburt hat die südafrikanische Schönheit dabei noch gut vor Augen: Hochschwanger im Hochsommer? Für Motsi war das absolut kein Zuckerschlecken!

Auf Instagram postete die 37-Jährige ein Throwback-Foto, auf dem sie mit kugelrundem Bauch in die Kamera strahlt. Dazu schrieb Motsi: "Letztes Jahr um diese Zeit." Dabei kann die Profitänzerin ein gewisses Mitgefühl mit allen, aktuell in anderen Umständen befindlichen Frauen nicht verbergen. "Wow, diese Temperaturen und schwanger. Verdammt! Ich erinnere mich nur zu gut an die aufgedunsenen Füße, die geschwollene Nase und die Rückenschmerzen. Sorry für alle Mamas, ich fühle mit euch", lauteten die Zeilen der Frohnatur weiter.

Trotz ihrer neuen Mama-Rolle lässt die Profitänzerin ihre Arbeit nicht zu kurz kommen – immerhin ließen sich Kind und Karriere gut miteinander vereinen, wie sie kürzlich in einem Interview sagte. So saß die 38-Jährige in der zwölften Staffel von "Let's Dance" wieder quietschfidel hinter dem Jurypult. Kurz nach dem Finale plauderte Motsi im Interview mit RTL aus: "Ich darf auch mal was anderes erleben. Ich darf mich mal schön machen, schöne Leute treffen, darf lachen, darf weinen. Man braucht den Ausgleich."

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse im Juli 2018

P. Hoffmann/ Wenn.com Moderatorin Motsi Mabuse auf dem roten Teppich von Travel the world with TKMaxx

Instagram / motsimabuse Motsi Mabuse mit ihrer Tochter

