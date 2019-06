Schlüpft Meryl Streep (70) bald wieder in ihre biestigste Rolle? 2006 wurde "Der Teufel trägt Prada" zum absoluten Kinohit. Meryl verkörpert darin die exzentrische und gehässige Modemagazin-Chefin Miranda Priestly, die ihrer Assistentin – gespielt von Anne Hathaway (36) – das Leben schwer macht. Die Fans hoffen schon lange darauf, Meryl und Anne wieder gemeinsam auf der Leinwand zu sehen. Aber wird es tatsächlich bald eine "Der Teufel trägt Prada"-Fortsetzung geben?

Mit "Die Rache trägt Prada. Der Teufel kehrt zurück" und "When Life Gives You Lululemons" stehen schon zwei Romanfortsetzungen in den Buchläden. Dass daraus aber neue Filme entstehen, ist fraglich. Immerhin scheinen die Hauptdarsteller von dieser Idee alles andere als begeistert zu sein. Emily Blunt (36), die Mirandas zweite Assistentin Emily spielte, erwähnte bereits im vergangenen Jahr gegenüber People: "Wenn jeder mitmachen würde, wäre ich auch dabei. Ich hoffe aber fast, dass es nicht dazu kommt. Manchmal kann eine Fortsetzung verfälschen, wie besonders das Original gewesen ist." Auch Anne war sich in einem Interview bereits sicher, dass ein "Der Teufel trägt Prada"-Sequel unnötig wäre.

Die einzige, die sich offenbar sofort wieder für ihre "Der Teufel trägt Prada"-Rolle vor die Kamera stellen würde, ist Meryl. Zumindest in einem Interview von 2012 war sie von diesem Vorschlag gleich begeistert: "Aber, klar, ich meine, ich hätte verdammt viel abzunehmen, aber das würde ich machen, ja.“

