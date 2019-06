Auch Profis haben mal klein angefangen! Profitänzerin Katja Kalugina (26) wird am kommenden Donnerstag in der Show "Let's Dance – die große Profi-Challenge" übers Parkett schweben. Die Blondine, die in der letzten Staffel von Let's Dance mit dem YouTuber Lukas Rieger (20) performte, feierte in ihrem Job bereits große Erfolge und überzeugte sowohl national als auch international mit ihren Choreografien. Jetzt erklärt Katja, mit wem sie zum ersten Mal tanzte und gibt zu, dass ihr damaliger Partner das Training nicht ganz unbeschadet überstanden hat.

"Hier hat mein Tanzleben angefangen und das war mein Tanzpartner", erzählte die 26-Jährige im Gespräch mit RTL und zeigte dabei auf einen großen Spiegelschrank aus hellem Holz. Im Alter von acht Jahren fing sie mit dem Tanzen an und habe damals vor allem in ihrem Kinderzimmer trainiert. In dieser Zeit wählte Katja kurzerhand ihren Kleiderschrank als Tanzpartner aus. "Dann hab ich halt hier mit dem Schrank immer trainiert und getanzt und ihn dann auch irgendwann kaputt gemacht", berichtete sie lachend.

Schon als junges Mädchen musste Katja für ihren großen Traum Opfer bringen. So pendelte sie mit neun Jahren jeden Tag von ihrem Heimatort Burg nach Berlin. "Ich habe täglich mehrere Stunden im Zug gesessen, hatte dafür aber genügend Zeit, meine Hausaufgaben zu machen und gut in der Schule zu sein", erinnerte sich die 26-Jährige, die bereits vier Mal bei "Let's Dance" dabei war.

Getty Images Roman Lochmann und Katja Kalugina bei der Tanzshow "Let's Dance"

Getty Images Katja Kalugina und Lukas Rieger tanzen bei "Let's Dance"

Getty Images Katja Kalugina und Roman Lochmann bei "Let's Dance"

