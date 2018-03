Frischer Wind bei Let's Dance! Jedes Jahr freuen sich die Zuschauer auf den neuen Cast der Show. Dabei geht es allerdings schon lange nicht mehr "nur" um die prominenten Kandidaten, auch auf die gelernten Tänzer sind die Fans gespannt. Zur elften Staffel schockierte RTL ein wenig: Der Sender wechselte gleich vier der beliebten Profis aus. Für Promiflash natürlich Grund genug, die Neuzugänge einmal genauer unter die Lupe zu nehmen!

Auf Isabel Edvardsson (35) müssen eingefleischte "Let's Dance"-Liebhaber dieses Jahr verzichten. Die Schwedin, die seit der ersten Show-Ausgabe dabei war, wurde im September 2017 zum ersten Mal Mami. Da sie ihre Zeit aktuell noch vollkommen Söhnchen Mika widmen möchte, verzichtet sie auf ihre Teilnahme. Auch für Christina Luft (28), Sarah Latton (39) und Andrzej Cibis (30) geht es 2018 nicht wieder auf das RTL-Parkett. Vermutungen eines Insiders zufolge könnten die nicht zusammenpassenden Größenverhältnisse zwischen den Profis und den diesjährigen Kandidaten zum dreifachen "Let's Dance"-Aus geführt haben.

Zwar in Staffel elf neu dabei, aber keineswegs unbekannte Gesichter, sind Regina Luca und Katja Kalugina. Beide standen schon für den deutschen TV-Tanzwettbewerb auf der Bühne: Regina rockte in Staffel acht mit GZSZ-Star Thomas Drechsel (31) und ein Jahr später mit Ex-Fußballer Thomas Häßler (51) den Dancefloor. Seit 2015 ist die Blondine mit "Let's Dance"-Kollege Sergiu Luca (35) verheiratet. Das Paar bekam vergangenes Jahr seinen ersten Sohn Lenn. Katja stand schon 2012 mit Sänger Ardian Bujupi (26) und 2014 mit Schauspieler Dirk Moritz (39) auf dem Parkett.

Alle Infos zu "Let's Dance" im Special bei RTL.de.

Völlig neu in der "Let's Dance"-Riege sind ab dem 9. März Renata und Valentin Lusin. Die 30-Jährige (in Kazan geboren) und der 31-Jährige (in St. Petersburg geboren) lernten sich beim Tanzen kennen und lieben. Als Paar gewannen die heutigen Düsseldorfer zahlreiche Auszeichnungen im Standard. Im Mai 2014 heirateten die mehrfachen Europameister.

