Läuten hier etwa bald die Hochzeitsglocken? 2017 wurde das erste Mal gemunkelt, dass Star Wars-Star Daisy Ridley (27) in ihren Schauspiel-Kollegen Tom Bateman (30) verknallt sein soll. Mittlerweile sind die beiden ein Paar und führen eine ziemlich zurückgezogene Beziehung abseits der Öffentlichkeit. Doch jetzt könnten die zwei offenbar den nächsten offiziellen Schritt als Paar gewagt haben: Daisy wurde mit einem verdächtigen Ring am Finger gesichtet!

Paparazzi erwischten die 27-Jährige vor wenigen Tagen in New York mit einem ziemlich schlichten Schmuckstück am Ringfinger. Deutet dieser kleine Stein etwa eine Verlobung zwischen der Schauspielerin und ihrem Liebsten an? Wie The Sun kürzlich berichtete, soll Tom die Leinwand-Beauty einem Friseur-Team in Chicago schon als seine Verlobte vorgestellt haben.

Mit dem Ring wurde Daisy allerdings auch schon Anfang Juni gesichtet, als sie auf einem Festival in London ziemlich verliebt und kuschelnd mit Tom abgelichtet wurde. Zu den Gerüchten um eine mögliche Verlobung äußerte sich das Paar bislang noch nicht. Glaubt ihr, die beiden werden bald heiraten? Stimmt ab!

Getty Images Tom Bateman, Schauspieler

LRNYC / MEGA Daisy Ridley im Juni 2019

Getty Images Daisy Ridley im April 2019

