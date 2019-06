Gerade ist Tessa Thompson (35) mit der Promo für den demnächst erscheinenden Hollywood-Blockbuster Men in Black: International schwer beschäftigt, in dem sie eine der Hauptrollen spielt. Allem Anschein nach läuft es aber nicht nur im Berufsleben der 35-Jährigen prächtig, auch privat dürfte sich im Moment alles zu Tessas Zufriedenheit entwickeln. Den Eindruck könnte man zumindest bekommen, wenn man die Schauspielerin vor Kurzem beim Spazierengehen auf den Straßen von Paris gesehen haben sollte.

Wie Daily Mail berichtet, könnte sich Tessa am Dienstag bei einem Stadtbummel mit ihrem potenziellen neuen Freund gezeigt haben. Und der ist kein Unbekannter: An ihrer Seite befand sich nämlich der Musiker Dev Hynes. Die beiden schienen beim gemeinsamen Flanieren durch die Stadt der Liebe bestens gelaunt zu sein und gaben sich breit grinsend. Dev, auch bekannt als Blood Orange, ist ein britischer Singer/Songwriter und Produzent, der auch schon mit namhaften Acts wie Florence And The Machine oder Beyoncés (37) Schwester Solange Knowles (33) zusammenarbeitete.

Im letzten Jahr wurde spekuliert, dass sich Tessa in einer Beziehung mit Sängerin Janelle Monaé befindet, nachdem sie in deren Musikvideo mitgespielt hatte. "Wir lieben uns innig", erzählte die Schauspielerin damals gegenüber Net-a-Porter – und fuhr fort: "Wenn Leute spekulieren wollen, was wir sind, ist das okay. Das stört mich nicht." Zu ihrer angeblichen Liebelei mit Dev hat sie sich bis dato nicht geäußert.

Getty Images Tessa Thompson, Schauspielerin

Getty Images Tessa Thompson in New York, Mai 2019

Splash News Schauspielerin Tessa Thompson

