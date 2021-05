Diese Dreiecksbeziehung hielt bereits das vergangene Pfingstwochenende die Fans in Atem! Seit Wochen wird in der Presse darüber spekuliert, ob der Star-Regisseur Taika Waititi und Musikerin Rita Ora (30) eine heimliche Beziehung führen. Immer wieder wurden die beiden gemeinsam und vor allem sehr vertraut miteinander gesichtet. Nun feiert ihre Romanze einen schrägen Höhepunkt: Das vermeintliche Paar wurde am Sonntag beim Knutschen mit einer weiteren Dame erwischt!

Wie Paparazzi-Fotos zeigen, die Daily Mail vorliegen, verbrachten Taika, Rita und Schauspielerin Tessa Thompson (37) einen kuscheligen Sonntag auf einem Balkon in Sydney – dabei knutschte der Oscar-Preisträger nacheinander erst seine vermeintliche Partnerin und danach direkt die Men in Black: International-Schönheit ab. Auch die Frauen untereinander kamen sich verdächtig nahe. Ob die Bilder die Nachwehen einer heißen Nacht zu dritt waren? Die drei schienen sich jedenfalls blendend zu verstehen.

Im Netz wurde das kuriose Dreiergespann abgefeiert. "Taika feiert seinen 'Hot Girl Summer' offenbar schon früher" oder: "Taika lebt sein bestes Leben", freuten sich nur zwei Fans auf Twitter. Ob Taika, Rita und Tessa nun tatsächlich eine Partnerschaft zu dritt führen oder es nur ein heißer Frühlingsflirt war, bleibt wohl vorerst ihr süßes Geheimnis.

Getty Images Rita Ora, Sängerin

Getty Images Taika Waititi 2018 in Beverly Hills

Getty Images Tessa Thompson 2019

