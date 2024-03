Sind sie verliebt? Tessa Thompson und Brandon Green turteln

Tessa Thompson (40) sitzt beim Spiel der L.A. Lakers gegen die Sacramento Kings in der ersten Reihe. Aber vor allem ihre Begleitung scheint der Schauspielerin richtig gute Laune zu machen: Bei ihr sitzt nämlich Brandon Green, der Sohn des Unternehmers Sir Philip Green. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, dass die beiden sich bestens verstehen und sich auch immer wieder verschmitzte Blicke oder ein schüchternes Lächeln zuwerfen. Gekuschelt wird allerdings nicht, doch die Gerüchteküche dürften diese Bilder dennoch anheizen, denn die Thor-Darstellerin und der Ex von Emma Watson (33) werden schon länger miteinander in Verbindung gebracht.

Immerhin ist Tessa seit geraumer Zeit Single. Zuletzt machte ihr Liebesleben Schlagzeilen, als sie 2021 bei einer schrägen Ménage à trois mit ihrem Marvel-Kollegen Taika Waititi (48) und dessen heutiger Frau Rita Ora (33) gesehen wurde. Paparazzi fotografierten die drei auf einem Balkon in Sydney. Dort wurde es wohl sehr intim bei dem Trio: Der Regisseur hielt beide Ladys im Arm und dann wurde sich nacheinander abgeknutscht. Ob die drei nur rumalberten oder sich gemeinsam vergnügten, ist bis heute ihr Geheimnis – aber Tessa küsste nur ein paar Tage später das Male-Model Zac Stenmark.

Brandons letzte offizielle Beziehung war die mit Harry Potter-Star Emma. Richtig ernst war das wohl aber nicht, denn von August 2022 an sollen die beiden eine Art On-off-Liebe gehabt haben. Im Mai 2023 wurde dann die endgültige Trennung bekannt. Berichten des Magazins zufolge soll es aber schon nach 18 Monaten zum Aus gekommen sein. Der genaue Trennungsgrund ist nicht bekannt. Die 33-Jährige soll mittlerweile den Geschäftsmann Ryan Walsh daten.

Getty Images Tessa Thompson beider "Creed III"-Premiere in Atlanta, 2023

Getty Images Emma Watson bei der Premiere von "Little Women"

