Tessa Thompson (37) dürfte sich derzeit nicht allzu oft einsam fühlen! Die "Westworld"-Darstellerin sorgte erst vor wenigen Tagen für Schlagzeilen: Sie war gemeinsam mit Sängerin Rita Ora (30) und "Thor: Love & Thunder"-Regisseur Taika Waititi beim Knutschen abgelichtet worden. Doch offenbar tauscht die hübsche Schauspielerin nicht nur mit diesen beiden Promis Zärtlichkeiten aus: Sie vergnügt sich darüber hinaus mit Male-Model Zac Stenmark!

Paparazzi erwischten Tessa und den Beau am vergangenen Sonntag zusammen in Sydney. Dort lachten sie nicht nur herzhaft miteinander, sondern kamen sich auch sehr nahe: Auf einem der Bilder schauen sich die beiden verträumt in die Augen, auf einem anderen tauschen sie einen leidenschaftlichen Kuss aus.

Dass Tessa sich sowohl für Männer als auch für Frauen interessiert, hatte sie 2018 dem Magazin Net-a-Porter erzählt: "In meiner Familie kannst du alles sein, was du sein möchtest. Ich fühle mich zu Männern wie zu Frauen auf die gleiche Art und Weise hingezogen", hatte sie damals erklärt.

Getty Images Tessa Thompson im Januar 2020 in Paris

Getty Images Zac Stenmark, 2019

Getty Images Tessa Thompson, Schauspielerin

