Immer noch verliebt wie am ersten Tag! Nach drei gescheiterten Ehen ist Jennifer Lopez (49) seit zwei Jahren glücklich mit dem Basketballer Alex Rodriguez (43). J.Lo ist so verliebt, dass sie mit A-Rod sogar erneut den Gang vor den Traualtar wagen will. Nun verriet die erfolgreiche Sängerin auch, was sie so sehr an ihrem Liebsten schätzt – und kommt dabei aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.

Scheinbar hat J.Lo mit Alex ihr passendes Gegenstück gefunden. Der Zeitschrift Sports Illustrated erklärt die "Get Right"-Interpretin: "Ich stand in der Öffentlichkeit, ich habe gewissermaßen die Medien beeinflusst, ich bin kreativ und künstlerisch und habe all diese Fähigkeiten. Er ist ein Geschäftsmann, er kennt sich mit Mathematik, Zahlen, Geld und Aktien aus." Zusammenfassend stellt Jenny fest: "Er hatte, was mir immer fehlte, und ich hatte, was ihm fehlte."

Diese romantische Liebeserklärung kann der Basketballprofi nur ergänzen: "Sie hilft mir jedes Mal, wenn ich mal wieder nicht auf den Punkt komme. Sie ist echt eine Wortakrobatin." Wann die "Wortakrobatin" und der "Geschäftsmann" den Bund der Ehe eingehen werden, ist noch nicht bekannt. Nach einem Post der Sängerin vermuten aber viele, dass es schon im November so weit sein könnte.

Getty Images Jennifer Lopez im Juni 2019

Getty Images Alex Rodriguez im Mai 2018

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez im Juni 2019

